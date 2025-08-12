Gobierno distribuye ambulancias donadas por Corea del Sur

Tegucigalpa – Las cinco ambulancias que el gobierno de Corea del Sur donó al pueblo hondureño fueron distribuidas este martes por la presidenta Xiomara Castro.

Las unidades donadas por el gobierno asiático fueron entregadas a igual número de alcaldes como un aporte para fortalecer el sistema de salud local, mejorar la atención de emergencias y garantizar una respuesta más rápida ante situaciones críticas en las comunidades.

Las unidades fueron entregadas a los municipios de San Rafael, San Francisco de La Paz, Marcovia, San Francisco de Ojuera y la Mancomunidad de Chorti.

Castro dijo que su gobierno ha distribuido 60 ambulancias a nivel nacional, la mayoría en Francisco Morazán.

Durante la entrega, Castro destacó que la entrega de medicamentos a domicilio ha llegado a pacientes de 11 hospitales del país, mientras justificó el avance de los centros hospitalarios en construcción en la actualidad, indicando que “estos hospitales no son clínicas… estamos construyendo hospitales de verdad no chatarras”.

Reiteró que los hospitales de Salamá (Olancho) y Choluteca serán entregados en diciembre próximo. VC