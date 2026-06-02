Gobierno y miembros de la FOMH se reúnen en Casa Presidencial

Tegucigalpa– El secretario de la Presidencia, Luis Castro afirmó que el gobierno está esperando a los presidentes de los colegios magisteriales para poder iniciar el diálogo, tras el llamado, los miembros de la FOMH ingresaron a Casa Presidencial y se reúnen con las autoridades de gobierno.

-Estamos esperando a todos los presidentes de las organizaciones magisteriales, señaló el funcionario.

La mesa está lista, cuando ellos decidan llegar a Casa de Gobierno se les atenderá.

“Se busca el beneficio para todos los niños, en base a ellos será la negociación y resolver el conflicto”, dijo.

Como gobierno no estamos enterados del problema que tienen ellos a lo interno de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), indicó.

Afirmó que desde el domingo se quedó en un comunicado que hoy a las 10:00 de la mañana se les iba a atender, ellos no quisieron ingresar y deben de escuchar todas las posiciones y tomar decisiones a favor de la población.

El llamado es sentarse a dialogar con los presidentes de los diferentes colegios magisteriales, ellos no se han hecho presentes.

Según los miembros de la FOMH ellos no pueden sentarse a una mesa con usurpadores de funciones, ya que solo ellos como federación pueden negociar el bienestar del magisterio hondureño.

Sin embargo, despojaron sus intereses y retornaron hacia Casa Presidencial para reunirse con el secretario de la Presidencia Luis Castro. IR