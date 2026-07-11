Gobierno dice que canasta básica solo aumentó 244 lempiras

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), aseguró hoy que la canasta básica de los hondureños solo ha aumentado 244 lempiras en los últimos 12 meses.

Así lo afirmó el viceministro de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, quien señaló que la canasta básica de 30 productos ha aumentado 244 lempiras hasta junio.

De acuerdo a datos del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el precio de la canasta básica aumentó 800 lempiras en un año.

“El observatorio realizó un análisis comparativo de junio de 2025 a junio de 2026, en donde refleja que hubo un incremento en los 30 productos que integran la canasta básica alimentaria del 6.16%, lo que equivale a 800 lempiras”, dijo en una entrevista con la capitalina HRN la directora del OBSAN, María Luisa García.

No obstante, el Gobierno hondureño refutó esas cifras hoy.

En ese contexto, Fortín enfatizó que los datos que recibe la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) “son los que nosotros recabamos en la plaza. El incremento no es de 800 lempiras, sino de 244 y hay que ver qué factores externos influyen en toda la cadena de valor o de costos”.

El alza a los productos de la canasta básica obedece al incremento de los combustibles por la guerra en Medio Oriente, argumentó.

El funcionario insistió que el incremento a la canasta básica de los hondureños “no es de 800 lempiras, es de 244 de precios que nosotros tomamos en la plaza a través de la Dirección de Protección al Consumidor”. (RO)