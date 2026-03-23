Gobierno dice que avanza en los pagos a personal del PNRP

Tegucigalpa– El Gobierno de la República informó a través de un comunicado que avanza de manera ordenada los pagos del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP).

Hasta la fecha, 809 beneficiarios que ya firmaron sus contratos están recibiendo sus pagos correspondientes.

Se indicó que aproximadamente mil 200 personas que aún no han firmado recibirán su pago entre uno y tres meses después de formalizar sus contratos.

Las autoridades aclararon que no se efectuarán pagos a quienes no hayan firmado previamente.

Además, aseguraron que todos los pagos pendientes se realicen antes de Semana Santa, garantizando el respaldo económico a las familias beneficiarias. IR