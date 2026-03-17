Gobierno dice estar vigilante ante abusos y especulaciones en precios de combustibles

Tegucigalpa – El subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior de Honduras, Fernando Fortín, anunció este martes que estarán vigilantes para que no se den abusos y especulaciones en el alza en los precios de los combustibles.

“El combustible es un insumo transversal, porque afecta toda la cadena de valor, de costos, desde el productor hasta que llega al consumidor”, señaló.

Acotó que el precio del barril subió bastante; los conocedores del tema creen que esto durará solo un mes y después se estabilizará, razonó.

No obstante, como autoridades -dijo- permanecerán vigilantes para evitar abusos y especulaciones en los precios de los carburantes y sus derivados.

“Podemos ver en la canasta básica que el 60 % de los precios permanecen estables, el otro 20 % va a la baja y el resto fluctúa de acuerdo a la transición de la cosecha y cosas del cambio climático”, agregó.

Explicó que un incremento del 10 % en el precio del combustible “solamente” incrementa en 1 % el precio de la canasta básica.

Honduras sumó el lunes nueve semanas consecutivas de aumento a los precios de los combustibles.

Esta misma tendencia se mantendrá por las siguientes semanas, según analistas y expertos que han exhortado al gobierno a emprender acciones. (RO)