Gobierno dice deja “finanzas sanas” y garantiza transición pacífica

Tegucigalpa – El gobierno hondureño, luego de una reunión de Consejo de Ministros, informó que deja unas finanzas sanas, al tiempo que garantizó una transición pacífica con el nuevo gobierno.

El ministro de Finanzas, Christian Duarte alardeó que la economía hondureña de desempeño de forma exitosa, incluso citó como garantes de ese extremo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la CEPAL, agregando que el país crecerá este año 3.9 % siendo junto a Costa Rica las dos economías que más crecerán este 2026.

Presumió que el gobierno logró control de precios, estabilidad del dólar y anunció que se cerrará con 10 mil millones de dólares en reservas internacionales.

“Se dejan las finanzas públicas completamente saneadas, producto de las exitosas y valientes decisiones de la presidenta Xiomara Castro. La deuda pública está cerrando cerca de 10 puntos porcentuales del PIB abajo de cómo se recibieron en 2022, se recibieron en 56 puntos, se está cerrando en casi 46 puntos del PIB”, detalló el funcionario.

Dijo que esperan que el gobierno entrante no incremente los impuestos y tampoco aumente la deuda pública.

Pronunció que “la caja única sí queda con recursos, se ha dicho y se ha especulado mucho de que se está vaciando, se está saqueando. Nosotros no somos como el Partido Nacional, no somos un partido que se dedicó a saquear los recursos públicos, la cada única queda sin fideicomisos, queda sin el dinero privatizado y va a poder hacer uso de los recursos el partido que llegue”.

Cuestionó que el bipartidismo en el Congreso Nacional bloqueó tres proyectos de apoyo presupuestario por 8 mil 200 millones de lempiras.

Duarte señaló que queda un pago pendiente a docentes que se hará próximamente y se retomarán los pagos de proveedores tal como lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto desde ahora al 26 de enero.

Transición pacífica

De su lado, la viceministra de Gobernación, Heidy Barahona Alachán reiteró el compromiso del gobierno de garantizar una transición pacífica que permita que no sea borrada la memoria institucional.

Detalló que en la reunión de esta noche se recibieron informes por parte de las distintas instituciones que permitirán la continuidad de las obras que han sido impulsadas por el gobierno de Xiomara Castro.

“En ese compromiso de garantizar una transición pacífica y ordenada, se ha pedido a la Secretaría de Gobernación y a las distintas instituciones que jueguen los roles que la ley establece y les determina para el ejercicio del Congreso Nacional y de las otras entidades que permitan el funcionamiento efectivo del Estado Democrático de Derecho”, finalizó. JS