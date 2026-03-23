Gobierno dice avanza en pagos a médicos y empleados del PNRP; detallan sobre teletrabajo y medidas de ahorro

Teguciglpa – El viceministro de Redes Integradas de la Secretaria de Salud (Sesal), Eduardo Midence, informó este lunes en Casa Presidencial que el Gobierno del presidente Nasry Asfura, avanza en la rendición de cuentas sobre la atención médica y en la recuperación del sistema sanitario.

“Somos una Secretaría de Salud totalmente abierta y hoy estamos dando la cara al frente de una situación que no es fácil, pero lejos de quejarnos abordamos el tema, porque nos han dado la confianza para solventar los problemas”, expresó Midence ante los medios de comunicación.

El funcionario recordó que uno de los pasos clave ha sido la aprobación, en febrero de 2026, de un decreto de emergencia sanitaria nacional vigente hasta febrero de 2027, orientado a enfrentar la crisis estructural del sistema de salud con medidas ágiles y efectivas.

En ese sentido, explicó que esta disposición permite la compra directa de medicamentos y la subrogación de servicios quirúrgicos en hospitales privados, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica y brindar una respuesta más rápida a millares de pacientes que esperan atención.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence.

Inicia compra de medicamentos

“Hemos comenzado con una licitación pública nacional por un monto aproximado de 100 millones de lempiras para la compra masiva de medicamentos que serán entregados en los almacenes regionales a fin de abastecer los hospitales y centros de salud”, detalló Midence, al tiempo que subrayó que ya se percibe un cambio positivo en el abastecimiento.

Asimismo, destacó que se está pasando de un escenario de escasez a una mayor disponibilidad de medicamentos y que, bajo el decreto de emergencia, se han habilitado servicios en el sector privado para atender a pacientes que llevaban más de 400 días en espera, fortaleciendo así la capacidad resolutiva del sistema.

Midence destacó que se está pasando de un “no hay” a un “sí hay” en cuanto a la disponibilidad de medicamentos en hospitales.

Por su parte, el subsecretario de Proyectos e Inversión, José Miguel Castillo, informó que el Gobierno inició el pago de salarios al personal médico por contrato e interinato, comenzando con 500 médicos y con la meta de completar el 100% de la planilla en un plazo de 72 horas, como parte del compromiso de la administración de cumplir con el personal de salud y garantizar la continuidad de los servicios a la población.

El ministro de Comunicaciones, José Argueta.

Medidas de ahorro

De su lado, el ministro de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, anunció este lunes en una comparecencia de prensa realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, que aparte del aporte económico temporal, el Gobierno ha decidido tomar algunas medidas adicionales para paliar el alto costo en el precio de los combustibles.

“Sabemos que el aumento en el precio de los combustibles afecta directamente en el bolsillo de la familia hondureña, por eso, además de asumir el 50 % del incremento, hemos puesto en marcha un conjunto de medidas temporales concretas y coordinadas para disminuir ese impacto”, indicó Argueta.

En ese sentido, detalló que se ha instruido una disminución del 10 % en la factura de compras en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) garantizando un acceso más económico a esos productos para lo cual se han girado instrucciones para ponerse al día con los proveedores.

Asimismo, el Gobierno Central adopta la medida del teletrabajo a fin de que el personal no esencial haga sus labores desde su casa, reduciendo así la movilidad, tráfico y consumo de combustible, medida que se está articulando también con la empresa privada.

De igual forma se está trabajando con la Secretaría de Educación para implementar mecanismos que permitan coordinar los horarios de ingreso escolar facilitando a los padres de familia una mejor organización y ahorro en el transporte.

Adicionalmente, se trabaja en horarios escalonados la movilización del transporte pesado como rastras y el servicio de recolección de basura con el objetivo de reducir el congestionamiento vial y reducir el consumo de combustible a nivel nacional, indicó el funcionario.

Pagos en PNRP

En otro tema, Argueta informó que se está avanzando en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) en donde 800 empleados ya recibieron su salario ya que regularizaron su estatus firmando sus contratos.

En ese sentido, desde ayer a nivel nacional se han enviado los contratos para mil 200 empleados que no han querido firmar. “El Gobierno de la República ha sido responsable, no podemos pagarle a alguien que no tenga un contrato firmado, pero si en las próximas horas firman sus contratos, tengan la plena seguridad que de manera expedita podemos atender sus derechos laborales con garantía antes de la Semana Santa”, puntualizó Argueta. JS