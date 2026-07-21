Gobierno destina L.62 millones para atender municipios en Alerta Amarilla

Tegucigalpa – El viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Nelson Márquez, informó que el Gobierno ejecuta un plan de atención en 75 municipios impactados por el fenómeno de El Niño con una inversión estimada de 62 millones de lempiras.

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El funcionario explicó que la estrategia fue instruida por el presidente Nasry Asfura desde que se conocieron los pronósticos climáticos para este año, donde focalizaron los municipios con mayores niveles de vulnerabilidad.

De acuerdo con Márquez, 38 de los 75 municipios registran los mayores niveles de riesgo de enfrentar problemas de seguridad alimentaria, por lo que recibirán atención prioritaria.

El funcionario indicó que el Gobierno ya inició las entregas de ayuda en municipios de la zona sur, y anunció que las brigadas se desplazan hacia el resto de las comunidades afectadas.

El viceministro detalló que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la que destina los 62 millones de lempiras para atender la emergencia.

Sin embargo, aseguró que la cifra aumenta con los recursos administrados por agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros organismos de cooperación internacional.

“En algunos de estos municipios la emergencia no es necesariamente alimentaria; en otros es por acceso al agua potable, en algunos más por agua para riego y en otros el tema de salud”, explicó.

Por ello, aseguró que la respuesta gubernamental involucra a varias instituciones del Estado con el objetivo de brindar una atención integral a las familias afectadas por la sequía. AD