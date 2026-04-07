Gobierno destina L. 6 mil millones en subsidios y ayudas a energía y combustibles

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reveló este martes que el gobierno asume seis mil millones de lempiras en subsidios y alivios temporales en materia energética y de combustibles.

“Son más de seis mil millones de lempiras que salen del impuesto de los hondureños para poder ayudar en materia energética y de combustibles”, dijo a periodistas.

Desglosó que en el tema de combustibles, el impacto semanal que cubre el gobierno es de más de 90 millones de lempiras, y 360 millones al mes.

Añadió que se tiene presupuestado un subsidio de 680 millones de lempiras, pero que los recursos están llegando al límite, y que se deben tomar medidas de ahorro porque “se llegará hasta donde alcance la cobija”.

A nivel residencial en el tema energético, el funcionario afirmó que se cubre en su totalidad a las personas que consumen menos de 150 megavatios de energía.

Manifestó que se tiene que hacer mediciones semanales hasta ver hasta donde aguanta el gobierno con los subsidios y ayudas temporales.

Hércules afirmó que cualquier cambio o modificación en los subsidios, se financiará con los impuestos que pagan los hondureños.

Mencionó que el gobierno tiene otras necesidades que cubrir como el pago de salario a empleados del gobierno, maestros, médicos, deuda a los organismos multilaterales y proveedores.

El funcionario reveló que el país posee una deuda de tres mil 300 millones de dólares en base a préstamos adquiridos.

Reiteró que el Presupuesto General del 2026 sería de 444 mil millones de lempiras y que se prevé que en las próximas horas reciba el visto bueno en Consejo de Ministros. AG