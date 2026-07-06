Gobierno destina 64 millones de lempiras para fortalecer producción de sal

Tegucigalpa – El Gobierno anunció una inversión de 64.3 millones de lempiras para fortalecer al sector salinero, en respuesta a las solicitudes de financiamiento planteadas por los productores.

Los recursos serán canalizados a través del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (Comrural), adscrito a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Caficultura de la SAG, Francisco Ordóñez, quien informó que la entrega de fondos se realiza según los lineamientos del presidente Nasry Asfura y del ministro Moisés Molina.

Ordóñez explicó que el apoyo fue otorgado durante una reunión con organizaciones de salineros del departamento de Valle y de otras zonas del país.

«Estamos entregando por medio de la institución Comrural un monto de 64.3 millones de lempiras para que ellos puedan fortalecer y apoyar a sus productores en diferentes proyectos de sus instituciones», manifestó.

El funcionario añadió que la iniciativa busca fortalecer la producción nacional y generar más fuentes de empleo.

Por último, detalló que el beneficio alcanzará a seis organizaciones de productores, con un impacto directo en más de 430 salineros, con el objetivo de dinamizar la economía local mediante el fortalecimiento de este sector productivo. AD