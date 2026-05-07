Gobierno destaca los avances en los primeros meses de la administración Asfura

Tegucigalpa – En el marco de los primeros meses de gestión del presidente Nasry Asfura, el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, destacó este jueves avances en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, turismo interno y transparencia, como parte de la hoja de ruta impulsada por la actual administración, en el informe denominado “¿Cómo vamos?”.

Durante una comparecencia en Casa Presidencial, Argueta aseguró que el Gobierno de Honduras trabaja en ordenar el país y recuperar la confianza de distintos sectores que se había perdido en años anteriores.

“Nosotros llegamos a hacer lo contrario. Llegamos a poner orden. Pagamos deudas que durante años impidieron que el Estado funcionara. Recuperamos la confianza con la empresa privada. Nos pusimos al día con proveedores. Cumplimos con los empleados públicos e impulsamos acuerdos para dotar de maquinaria a las alcaldías, para que cada municipio pueda trabajar, responder y servir”, detalló el funcionario.

Asimismo, detalló que se canceló el 89 % de la deuda con las municipalidades, equivalente a más de dos mil 338 millones de lempiras, además de saldar 11 mil millones de lempiras de deuda flotante. También resaltó el incremento de más del 72 % al presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas para fortalecer la transparencia.

La prensa acreditada en Casa de Gobierno.

Avances

En materia de seguridad, Argueta informó que se ejecutaron más de 272 mil acciones policiales en todo el país, incluyendo capturas, decomisos y operaciones contra estructuras criminales. “Tomamos una decisión clara: seguridad con firmeza, pero con respeto al Estado de derecho”, subrayó.

El funcionario también explicó que el Gobierno destinó cientos de millones de lempiras para amortiguar el impacto de los combustibles y apoyar la factura eléctrica de miles de familias hondureñas, como parte de las medidas orientadas a estabilizar la economía nacional.

En infraestructura, destacó que ya se rehabilitaron más de mil 600 kilómetros de carreteras de los dos mil 700 proyectados en los primeros meses de administración, además de impulsar un programa nacional de fortalecimiento municipal y descentralización para mejorar la capacidad de respuesta de las alcaldías.

Argueta precisó que en el sector agroalimentario, se entregaron títulos de propiedad, se fortaleció el apoyo a productores y se impulsaron acciones para aumentar la capacidad exportadora del país. Mientras tanto, en salud, afirmó que se avanzó en el abastecimiento de medicamentos y en la reducción de la mora quirúrgica.

En educación, detalló que más de 1.7 millones de estudiantes permanecen en las aulas, con millones de textos escolares en producción y mejoras salariales para docentes.

Asimismo, indicó que el turismo interno creció más de un 52 % durante el feriado de la Semana Santa. “Hoy, lo más importante no son estos 100 días. Lo más importante es lo que viene. En las próximas semanas Honduras comenzará a ver resultados concretos”, concluyó Argueta. JS