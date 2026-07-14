Gobierno destaca entrega de cerca de 50 mil becas para estudiantes en Honduras y el extranjero

Tegucigalpa – El ministro del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), Cristian Midence, informó que el Gobierno ha otorgado alrededor de 50 mil becas nacionales e internacionales en los primeros siete meses del 2026.

El funcionario detalló que esto incluye las 15 mil becas del programa AWS Entrena Honduras, otras 8 mil destinadas a estudiantes universitarios, 10 mil enfocadas en capacitación en inteligencia artificial de TalentUp, así como becas específicas de apoyo social.

Midence explicó que los procesos de selección buscan garantizar la transparencia mediante plataformas digitales y requisitos específicos para evitar irregularidades en la asignación de los beneficios.

«Las plataformas de becas son auditables, son en línea y existen requisitos como tener un índice académico del 80 %, no ser empleado público y no haber recibido otro beneficio del Estado», señaló.

Además, adelantó que habrá nuevas oportunidades para los aspirantes que no lograron aplicar en estas primeras etapas de entrega de becas.

Midence agregó que el Gobierno también mantiene el respaldo para estudiantes hondureños que cursan estudios en el extranjero, incluidos quienes reciben becas en Taiwán y Cuba.

Finalmente, invitó a los jóvenes interesados a mantenerse atentos a las próximas convocatorias y consultar los requisitos establecidos para cada programa de becas, tanto de pregrado como de posgrado. AD