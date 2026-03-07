Gobierno desconoce los 16 convenios firmados por Castro con China y pide que un alto exfuncionario los explique

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía dijo este sábado que desconocen en qué consisten los 16 convenios firmados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con China, al tiempo que exigió se delegue un alto exfuncionario para que expliquen cada uno de ellos con el afán de tener certeza de lo que conlleva cada uno de ellos.

La designada insistió que la administración de Nasry Asfura no conoce en qué consisten los 16 convenios firmados por el gobierno de la refundación con el gigante asiático.

“Todo esto va saliendo como hormiguitas debajo de las piedras con estos convenios. Ojalá hubiera un funcionario de alto nivel de la presidenta Xiomara Castro que dijera la verdad al pueblo hondureño sobre cuántos convenios hubo con China y cuál es el costo beneficio de los mismos”, declaró a periodistas.

Agregó que se le ha pedido a las distintas secretarías de Estado que comuniquen si hay convenios suscritos con China para darles seguimiento. Igualmente, se pidió a la embajada china acreditada en Honduras para para que aporte documentos de soporte sobre los mismos.

Frente común contra cárteles

Explicó que el presidente Nasry Asfura se presentó a la cumbre Escudo de las Américas, celebrada este sábado en Miami, EEUU, con un objetivo común: la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Pidió ver estos esfuerzos de forma integral, “creo que la cumbre dio un paso importantísimo para combatir este flagelo, lo que significa alianzas estratégicas en el campo de la defensa y seguridad.

La designada Mejía reflexionó que los cárteles han dejado luto y miseria a la población del continente, por lo que la lucha debe ser entre los aliados estratégicos de la región.

Lamentó que en los últimos cuatro años se enviaron mensajes equivocados que ahuyentaron la inversión e incrementaron la pobreza y el desempleo, pero confió que en las reuniones que sostiene el gobernante Asfura en EEUU para atraer los capitales extranjeros para que volteen su mirada a Honduras. JS