Gobierno defiende que 21 productos de la canasta básica bajaron de precio tras cinco semanas de rebajas a combustibles

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) defendió hoy que 21 productos de la canasta básica bajaron de precios tras cinco semanas de rebajas a los costos de los combustibles.

Así lo señaló Danilo José Lou Thiebaud, Director General de la Dirección General de Protección al Consumidor de la SDE, quien dijo que estos datos fueron recolectados en el último sondeo de precios realizado el pasado viernes.

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Argumentó que los 21 productos bajaron de precio incluso a cifras desde enero antes que iniciara la escala de los costos de los combustibles producto del conflicto en Medio Oriente.

La mantequilla, queso, pasta y la costilla de res se encuentran en los 21 productos que ya bajaron de precio.

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Para que las bajas de los carburantes se reflejen en los productos de la canasta básica ya se han citado a más de 16 industrias, entre ellas la industria avícola.

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Pese a que algunos comerciantes la semana pasada reportaron un incremento de 10 lempiras a la medida de frijoles, el funcionario dijo que “en las plazas donde nosotros hacemos monitoreo se mantiene el precio a la libra de frijol entre 18 y 22 lempiras”. (RO)