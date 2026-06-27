Gobierno declara emergencia por gripe aviar y garantiza continuidad de proyectos prioritarios de inversión

Tegucigalpa – El Consejo de Secretarios de Estado, presidido de forma virtual por el presidente Nasry Asfura, debido a la emergencia, aprobó este sábado dos importantes decretos ejecutivos (PCM) orientados a proteger la seguridad sanitaria del país y garantizar la continuidad de proyectos prioritarios de inversión pública, infraestructura, agua potable y salud.

Como primera medida, el Consejo de Secretarios de Estado, declaró emergencia sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad (H5) por un período de 180 días en todo el territorio nacional, luego de confirmarse la presencia del virus en aves silvestres y un brote en una granja de aves reproductoras en Santa Bárbara, en el noroccidente del país.

Durante la presentación del PCM 012-2026, el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, explicó que la detección fue confirmada por los laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y posteriormente ratificada por un laboratorio de Estados Unidos, permitiendo activar de inmediato todos los protocolos de bioseguridad establecidos.

Molina enfatizó que el brote fue contenido mediante la aplicación del sacrificio sanitario de las aves afectadas y aseguró que la producción nacional de carne de pollo y huevos no se verá afectada ya que la granja intervenida corresponde a reproductores y el país cuenta con otros centros de producción, además de importaciones autorizadas desde El Salvador y Costa Rica, para garantizar el abastecimiento.

Por su parte, el director del Senasa, Rafael Rodríguez, informó que se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente en 209 comunidades donde se han inspeccionado alrededor de 339 mil aves de traspatio, además de realizar más de mil muestras serológicas o de sangre y cerca de 100 pruebas PCR, confirmando que el brote permanece bajo control y que ya suman nueve días sin nuevos casos en aves domésticas.

El decreto también instruye a la Secretaría de Finanzas habilitar 20 millones de lempiras para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia, control y erradicación de la enfermedad, además de autorizar al Senasa realizar las contrataciones necesarias para atender la emergencia con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Continuidad de proyectos estratégicos

En la sesión de este sábado, el Consejo de Ministros aprobó también el PCM-013-2026, mediante el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 el proceso de transición para el cambio de unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados con recursos de organismos internacionales, garantizando que su ejecución continúe sin interrupciones.

El decreto autoriza a la Secretaría de Finanzas (Sefin) realizar los procedimientos administrativos y legales necesarios para formalizar estos cambios, entre ellos el traspaso del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Asimismo, el Proyecto de Desarrollo Infantil Temprano en Comunidades de Atlántida, financiado por el Banco Mundial, pasará a ser ejecutado por la Secretaría de Salud, fortaleciendo la continuidad de las inversiones destinadas a la atención de la primera infancia.

El PCM también faculta a la Sefin para efectuar los traslados presupuestarios correspondientes y coordinar el traspaso de archivos, bienes, suministros y demás recursos necesarios para completar la transición institucional, sin afectar la ejecución de los proyectos ni los compromisos asumidos por el Estado con los organismos financieros internacionales. JS