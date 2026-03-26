Gobierno declara emergencia por un año en el IHSS

Tegucigalpa – El Gobierno declaró este jueves, estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como una medida urgente para proteger la salud y la vida de miles de hondureños.

La disposición está contenida en el decreto ejecutivo PCM-007-2026, aprobado en Consejo de Secretarios de Estado en modalidad virtual y, establece una intervención a nivel nacional por un período de un año.

El artículo 1 del decreto responde a la necesidad de enfrentar de manera directa la crisis estructural y operativa que ha afectado la prestación de servicios de salud a la población asegurada, priorizando soluciones concretas para mejorar la atención.

Entre los principales objetivos de la declaratoria destacan la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos, así como el fortalecimiento del equipamiento hospitalario en los centros asistenciales del IHSS.

La decisión se aprobó en Consejo de Ministros vía modalidad virtual.

Asimismo, el Gobierno busca agilizar la contratación de personal especializado y garantizar una gestión eficiente de servicios subrogados, permitiendo atender de forma inmediata las necesidades más urgentes del sistema de salud.

La medida es de carácter excepcional, temporal y necesaria, orientada a devolver la dignidad en la atención médica y asegurar que los derechohabientes reciban servicios de calidad, oportunos y humanos.

Con esta decisión, el gobierno reafirma su compromiso de poner al paciente en el centro de las acciones de gobierno, impulsando soluciones que impacten directamente en el bienestar de la población. JS