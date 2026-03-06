Gobierno debe tomar medidas urgentes para el uso eficiente y racional de la energía ante conflicto en Medio Oriente

Tegucigalpa – El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Manuel Arriaga Yacamán, alertó al Gobierno de la República ante la posible prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente, advirtiendo que la estatal eléctrica no tiene capacidad financiera para absorber nuevos choques externos.

Una estatal en «su peor crisis»

Según Yacamán, la situación financiera de la ENEE es crítica, con una deuda que supera los 110 mil millones de lempiras y pérdidas operativas que ascienden a 40 millones de lempiras diarios. Esta insolvencia impide que la empresa realice inversiones vitales en las áreas de generación, transmisión y distribución.

El exfuncionario subrayó que la matriz energética del país depende en un 40 % de la generación térmica, lo que vuelve al sistema sumamente vulnerable a la volatilidad del mercado de carburantes.

«El Gobierno debe tomar medidas urgentes para el uso eficiente y racional de la energía. La ENEE está en su peor crisis y no tiene capacidad de absorber incrementos en el costo de los combustibles», señaló Yacamán.

Efecto dominó: Combustibles e Inflación

Las proyecciones del exgerente coinciden con análisis de otros expertos del sector, quienes estiman repercusiones directas en el bolsillo de los hondureños si la confrontación en el extranjero se extiende.

Aumento en bomba: Se prevé un incremento de hasta de siete lempiras por galón de combustible si el barril de petróleo sube 10 dólares en el mercado internacional.

En ese sentido la inflación también tendría un impacto ya que los carburantes representan actualmente el 39% del índice de inflación en Honduras, por lo que cualquier alza impactará directamente en el costo de vida.

Es prioridad buscar energía renovable, ante este escenario, los expertos coinciden en que la generación de energía renovable y el establecimiento de alianzas estratégicas deben ser las prioridades para rescatar a la estatal.

De no tomarse medidas preventivas a corto plazo, la combinación de pérdidas técnicas y el encarecimiento de los insumos térmicos podría agravar el suministro eléctrico a nivel nacional. LB