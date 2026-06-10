Gobierno de Honduras y Unión Europea firman convenio de 185 millones de lempiras

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, por medio de la Cancillería, y la Unión Europea (UE) suscribieron un acuerdo por un monto de aproximadamente 185 millones de lempiras, como parte del Convenio de Financiación “Alianzas con el sector privado UE-Honduras para inversiones sostenibles”.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y busca fortalecer las alianzas entre el sector privado hondureño y europeo, promover la formación técnica y la innovación en áreas como digitalización, economía verde y manejo climático.

En el marco de la firma, el embajador de la UE en Honduras, Gonzalo Fournier, destacó el alcance del convenio y el compromiso del bloque europeo con el país.

“Se trata de continuar la cooperación que hacemos yendo más allá. Es una cooperación diferente”, expresó el delegado europeo.

Además, estableció que se suma a la lista de inversiones que el organismo internacional tiene en el país: “Se añade a los siete mil millones de lempiras que tenemos invertidos en Honduras en 47 proyectos de cooperación en curso”.

El diplomático subrayó que el objetivo no se limita a las cifras, sino a la construcción de condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo económico sostenible, promoviendo reglas claras para atraer capital y generar empleo.

El convenio se enmarca dentro de la estrategia orientada a reducir riesgos de inversión, fomentar la cooperación empresarial y fortalecer la relación entre Europa y Honduras, con énfasis en la transferencia de conocimiento y el intercambio comercial. AD