Gobierno de Honduras y BID fortalecen cooperación financiera

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió en Washington, D.C. con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para fortalecer la cooperación financiera y técnica entre el gobierno hondureño y el organismo financiero.

Durante el encuentro se abordaron proyectos estratégicos en educación, salud, transformación digital y desarrollo productivo.

Además se habló de un posible apoyo presupuestario de 50 a 100 millones de dólares para programas prioritarios del Gobierno.

También se presentaron iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del país, como la Oficina Presidencial de Comercio Exterior, que coordinará la política comercial internacional y la simplificación administrativa en comercio exterior.

Asimismo, se destacó el programa Talent App, que contempla 10 mil becas de capacitación digital en alianza con el sector privado, el BID y becas impulsadas por Google, con avances que serán presentados el 23 de marzo.

El presidente del BID expresó además su disposición de realizar una próxima visita oficial a Honduras para continuar impulsando proyectos de desarrollo y cooperación con el país.

Asfura cumple una agenda en Estados Unidos donde participará en una cumbre convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Acompañan a Asfura la canciller hondureña, Mireya Agüero; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández; el titular del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el embajador del país en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez.

El gobernante hondureño concluirá su gira en Miami, donde asistirá a una cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump, quien apoyó públicamente a Asfura en las controvertidas elecciones en Honduras del pasado 30 de noviembre.

Trump ha invitado a la cumbre a líderes con los que ha mostrado mayor afinidad política y diplomática desde su regreso a la Casa Blanca, entre los que se espera la asistencia de los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

También se espera la asistencia de los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Costa Rica, Laura Fernández. (RO)