Gobierno de Honduras revoca denuncia del Tratado de Extradición y cuestiona indulto de EEUU a JOH

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras anunció la revocatoria de la denuncia del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, decisión que —según afirmó— se adopta en estricto apego a la Constitución de la República y como muestra del compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico.

– Presidenta hondureña retira suspensión de Tratado de Extradición con EEUU ordenado en 2024 luego que su cuñado apareciera en un narcovideo.

En un pronunciamiento oficial, la presidenta de la República informó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores para comunicar al Gobierno estadounidense, a través de su representación diplomática en Tegucigalpa, la decisión de dejar sin valor ni efecto las notas verbales fechadas el 28 de agosto de 2024, identificadas como 111-DGAJTC-2025 y 112-DGAJTC-2025, mediante las cuales se había denunciado el Tratado de Extradición.

La mandataria explicó que dicha denuncia se produjo como consecuencia de amenazas dirigidas contra el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, ahora ministro de la Defensa.

La presidenta subrayó que el compromiso de su gobierno contra el narcotráfico “está demostrado con hechos, cifras y resultados”, destacando la extradición de más de 52 personas vinculadas a este delito. En ese sentido, sostuvo que la decisión de retirar la denuncia del tratado constituye una “prueba clara” de la voluntad política del Estado hondureño para continuar cooperando de manera firme y frontal en el combate al crimen organizado.

No obstante, la jefa del Ejecutivo también lanzó una crítica directa al Gobierno de los Estados Unidos al calificar como una “grave contradicción” el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández, condenado por delitos de narcotráfico. Según señaló, este tipo de decisiones debilitan y ponen en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar un flagelo que afecta tanto a la sociedad estadounidense como a los pueblos de la región.

El anuncio marca un giro en la relación bilateral en materia de cooperación judicial y de seguridad .

La decisión de Xiomara Castro ocurre a 17 días de dejar el poder, cuando el presidente electo Nasry Asfura ya había anunciado que al asumir su mandato reafirmará el tratado de extradición con EEUU que ella denunció y que condicionó para que la resolución final quedara en manos del presidente entrante.

Apenas unas horas antes la presidenta sancionó un decreto legislativo considerado como un autogolpe de Estado ya que está desconociendo los resultados electorales y pidiendo el conteo de votos en un proceso que la alternabilidad en el poder y socavaría la democracia. (PD)