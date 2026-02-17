Gobierno de Honduras lamenta “malos entendidos” en tema de Seguridad con El Salvador

Tegucigalpa – El secretario de Comunicaciones del Gobierno de Honduras, José Argueta, se refirió este martes a la controversia generada por las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, quien habría dado a entender que las estrategias de seguridad implementadas en El Salvador violan los derechos humanos.

Las declaraciones de Velásquez surgieron en el marco de una respuesta a un mensaje en la red social X del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien se refirió a la estrategia de seguridad de Honduras.

Al respecto, Argueta señaló que “no hay mucho que decir”, ya que en ocasiones las declaraciones de un funcionario en una entrevista pueden tomarse de forma subjetiva o ser mal interpretadas. “Incluso podemos tener un lapsus, pero una declaración de un funcionario no remite a una política de Estado como tal”, afirmó.

El vocero gubernamental recalcó que la política de seguridad de Honduras “tiene una ruta bastante clara” y responde a la visión del presidente de la República. Asimismo, llamó a reenmarcar la situación y subrayó que cada país es soberano para tomar sus propias decisiones en materia de seguridad.

“Lamentamos si las declaraciones fueron mal tomadas o en El Salvador, pero el mensaje es claro: juntos, como hermanos centroamericanos, tenemos que trabajar por la seguridad de nuestros pueblos”, expresó Argueta.

Finalmente, destacó que la inseguridad es un fenómeno transnacional que afecta a toda América Latina, especialmente en temas como la trata de personas, el narcotráfico y otros delitos. “Si se malinterpretó, pedimos disculpas. Nuestro mensaje es claro: los pueblos tenemos que trabajar juntos”, concluyó. LB