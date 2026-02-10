Gobierno de Honduras lamenta fallo judicial en EE. UU. y mantiene defensa del TPS

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras expresó este lunes su preocupación y desacuerdo con la reciente decisión emitida por una Corte de Apelaciones de Estados Unidos relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), al considerar que se trata de una resolución procesal que no constituye un fallo definitivo dentro de un litigio aún abierto.

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional señaló que la resolución judicial representa una instancia más dentro de un proceso legal complejo, el cual podría escalar hasta la Corte Suprema de ese país.

En ese sentido, el Ejecutivo hondureño indicó que la vía judicial aún no se ha agotado.

La Cancillería lamentó además que la administración estadounidense mantenga firme su decisión de cancelar el TPS para los hondureños, pese a los argumentos presentados en favor de su continuidad.

Subrayó que los beneficiarios de este estatus no representan una amenaza y, por el contrario, han vivido bajo estrictos controles y auditorías federales, cumpliendo con cada uno de los requisitos que exige la ley estadounidense.

“El hecho de que los tepesianos hayan permanecido durante años dentro del sistema es prueba irrefutable de una conducta legal intachable”, remarcó el comunicado oficial, al tiempo que reiteró el compromiso del Estado hondureño de continuar acompañando y defendiendo a sus connacionales afectados por esta medida.

El Gobierno de Honduras aseguró que seguirá atento a la evolución del proceso judicial y mantendrá gestiones diplomáticas en defensa de los derechos y la dignidad de los migrantes hondureños amparados por el TPS. (PD)