Gobierno de EEUU realiza primera llamada oficial a Nasry Asfura

Tegucigalpa- El Gobierno de Estados Unidos realizó la primera llamada oficial al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara ganador de las elecciones generales para el período 2026-2030, el pasado 24 de diciembre.

Durante la conversación telefónica, el Gobierno estadounidense expresó su reconocimiento a la victoria electoral de Asfura y manifestó su disposición de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

“Me complace felicitar al presidente electo Nasry Asfura por su clara victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy. Estados Unidos espera fortalecer nuestra sólida alianza con Honduras para beneficio de ambos países y de la región, incluyendo la expansión de los lazos económicos”, señala el mensaje oficial del secretario Marco Rubio.

La felicitación formal se suma al pronunciamiento previo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien había reconocido públicamente el triunfo de Asfura minutos después de que se confirmara su victoria, tras más de un mes de recuento electoral.

En ese momento, Rubio instó a respetar los resultados oficiales y a garantizar una transición ordenada del poder.

“Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura”, expresó en un comunicado.

Today @SecRubio spoke with President-Elect @titoasfura @Papialaordenh to congratulate him on his victory. The Secretary emphasized the United States’ commitment to working with Honduras on shared priorities, including regional security and economic growth. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) December 26, 2025

La proclamación oficial del CNE desencadenó una rápida reacción de la comunidad internacional. En cuestión de minutos, gobiernos, organismos multilaterales y bloques de naciones comenzaron a reconocer de manera casi unánime al presidente electo, otorgándole legitimidad internacional y reafirmando la permanencia de Honduras como un actor estable dentro del concierto de las naciones.

Analistas destacan que pocas veces en la historia reciente del país se había observado un reconocimiento tan inmediato y amplio tras la declaratoria oficial del organismo electoral, especialmente por parte de los principales socios comerciales y políticos de Honduras, como Estados Unidos, Europa y países de América Latina.

Este respaldo temprano es interpretado como una señal de confianza en el proceso electoral hondureño y en el próximo gobierno que asumirá funciones en enero de 2026.LB