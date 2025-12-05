Gobierno de EEUU busca ampliar a más de 30 los países sujetos a su prohibición de viaje

Washington – Estados Unidos planea ampliar a más de 30 el número de países sujetos a su prohibición de viajes, de acuerdo con el anunció dado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Durante una entrevista televisiva con Fox News, Noem evitó confirmar si la nueva cifra alcanzaría los 32 países o los nombres de todas las naciones, pero señaló que el presidente Donald Trump continúa evaluando «qué naciones incluir por motivos de seguridad».

El Gobierno mantiene desde junio una proclamación que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 naciones y restringe la de otras siete, con el argumento de prevenir la entrada de «terroristas extranjeros» y otras amenazas.

Las medidas afectan tanto a inmigrantes como a visitantes temporales, incluidos turistas, estudiantes y viajeros de negocios.

Noem no detalló qué países podrían sumarse a la lista, pero justificó la ampliación en la falta de Gobiernos estables capaces de proporcionar información fiable sobre sus ciudadanos.

Durante la última semana, distintos medios estadounidenses adelantaron que la Administración Trump estudia vetar la entrada de ciudadanos de hasta 36 países adicionales, de acuerdo con fuentes anónimas internas del Departamento de Estado.

Las acciones de prohibición estarían fundamentadas en el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional el pasado miércoles en la capital estadounidense.

El ataque mantiene en el centro al sospechoso, que es un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento que, según la Administración Trump, carecía de controles suficientes.

Tras la agresión, el mandatario prometió suspender de forma «permanente» la migración procedente de «países del tercer mundo», sin precisar cuáles.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha impulsado con fuerza la aplicación de la ley migratoria, enviando agentes federales a grandes ciudades dirigidas por demócratas y endureciendo el tratamiento a los solicitantes de asilo en la frontera con México. EFE/ir