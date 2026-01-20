Gobierno de Castro propone a ministro Cerrato para secretaría de SIECA, pero tres países lo frenan

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras pretende que el ministro de Desarrollo Económico de Honduras, Fredis Cerrato, sea juramentado y asuma la titularidad de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), aunque tres países del bloque regional rechazaron la terna que propuso la administración de Xiomara Castro.

-Guatemala envió una carta a Honduras donde señala que ninguno de la terna propuesta por Honduras recibió el consenso.

Para este martes 20 de enero estaba previsto que asumiera el nuevo encargado de la SIECA, uno de los organismos de la integración centroamericana, pero Guatemala anunció al gobierno hondureño, en una carta enviada este lunes, que todavía no se ha elegido al responsable.

En la carta de la subsecretaria del Ministerio de Economía de Guatemala, Elizabeth Ugalde Miranda, a su similar de Honduras Karla Ninozka Pérez, le indica que hasta la fecha el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO), el ente encargado de elegir al secretario general de la SIECA, “consenso que no se ha alcanzado. Tres Estados parte, Guatemala, Costa Rica y Panamá, hemos expresado no estar de acuerdo con ninguno de los candidatos de la terna presentada por Honduras y hemos solicitado la presentación de una nueva terna, con el fin de tomar una decisión válida”, de acuerdo a la carta a la que ha tenido acceso Proceso Digital.

En ese sentido la viceministra de Economía de Guatemala señala que “no existe una decisión de COMIECO que pueda considerarse legítima, firme ni jurídicamente vinculante”, señala la misiva del gobierno de Guatemala al de Honduras. La sede de la SIECA se encuentra en Guatemala.

En ese sentido la viceministra Ugalde Miranda le indica a su similar Pérez que “sin una decisión válida del COMIECO, cualquier acto implicaría acciones carentes de fundamento legal, por lo que serían jurídicamente inexistentes o nulas de pleno derecho”.

La misiva indica que Guatemala reconoce que le corresponde al gobierno de Honduras proponer la terna de candidatos para designar al titular de la secretaría de la SIECA, y detalla que no existió consenso entre los gobiernos de la región por uno de los tres candidatos propuestos, recomienda que “Honduras presente una nueva terna” y así garantizar el principio de consenso para el nombramiento del secretario general de la SIECA.

Por lo que señaló la viceministra Ugalde Miranda que su país estará listo para participar en la reunión de la COMIECO “hasta tener una propuesta de terna válida” como lo han expresado.

Se conoció que una de las medidas que pretendía el gobierno de Castro era que la Corte Centroamericana de Justicia emitiera un fallo en la cual se habilitara a Cerrato para que tomara posesión como secretario general de la SIECA.

Los países de la región están al tanto que Honduras está a escasos días del cambio de gobierno, por lo tanto, creen posible que es mejor esperar que el gobierno del futuro presidente Nasry Asfura, presente la terna de candidatos para la secretaría general de la SIECA, dijo una alta fuente del SIECA que conversó con Proceso Digital. (PD).