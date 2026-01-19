Gobierno de Castro dio permanencia laboral a 22 mil personas desde 2024

Tegucigalpa – El gobierno de Xiomara Castro le dio acuerdo permanente a más de 22 mil personas que laboraron en su administración y mejoró los salarios a los burócratas, informó este lunes el director de Servicio Civil, Russel Garay.

El funcionario detalló que el gobierno mejoró la escala salarial al pasar de 9 mil lempiras en la escala más baja a 16 mil del salario mínimo, también hizo ajustes en el sector salud y el magisterio.

“Lo más importante de todo, se dio acuerdo permanente a más de 22 mil personas en el nivel público que anteriormente habían estado por la modalidad de contrato”, dijo al asegurar que ahora hay carrera administrativa en el sistema público.

El otorgamiento de acuerdos comenzó en 2024, de acuerdo a lo indicado por Garay que explicó que desde esa fecha “todo el personal que tuviera más de 200 días iba a recibir acuerdo, eso se hizo ese año beneficiando a más de 15 mil personas”.

Agregó que “adicionalmente el año pasado se aprobó un decreto que nos faculta darle el reconocimiento de antigüedad de todas estas personas que al pasar de contrato a acuerdo acarrean los derechos que habían tenido por todo el tiempo que trabajaron bajo esa modalidad”. VC