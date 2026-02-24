Gobierno de Asfura y Grupo Banco Mundial consolidan cooperación

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura recibió este martes en Casa Presidencial a personeros del Grupo Banco Mundial (GBM), con el propósito de fortalecer la efectividad del sistema sanitario del país y avanzar en un plan estratégico sostenible para la modernización de la infraestructura vial, entre otras prioridades.

– En Casa Presidencial, el mandatario Nasry Asfura abordó junto con el Grupo Banco Mundial acciones estratégicas para fortalecer la salud pública, la infraestructura y el clima de inversión del país.

En la mesa de trabajo de alto nivel, también se abordaron acciones orientadas a la generación de empleo y al fortalecimiento del orden jurídico, como base para consolidar la confianza y credibilidad ante inversionistas nacionales y extranjeros.

El objetivo principal del encuentro fue conocer de primera mano las prioridades de la administración del presidente Asfura y reiterar el compromiso del GBM con el desarrollo sostenible e inclusivo de Honduras.

En Casa Presidencial, el mandatario Nasry Asfura abordó junto con el Grupo Banco Mundial acciones estratégicas para fortalecer la salud pública, la infraestructura y el clima de inversión del país.

BM reafirma respaldo a Honduras

Durante la reunión, que reafirmó el respaldo del organismo internacional como socio técnico y financiero del país, ambas partes destacaron la importancia de impulsar un entorno que promueva la inversión, la creación de empleo de calidad y la ampliación de oportunidades económicas para todos los hondureños.

En la cita con el mandatario hondureño, participaron: Juan Pablo Uribe, director de división del Banco Mundial para México, Centroamérica y República Dominicana; Sanaa Abouzaid, directora de División de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para México, Centroamérica y República Dominicana; y Luiz Distrutti, jefe regional del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) para América Latina y el Caribe.

La delegación del Grupo Banco Mundial.

Asimismo, estuvieron María Marcela Silva, directora regional de Infraestructura del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Andrew Kircher, representante residente del Grupo Banco Mundial en Honduras. JS