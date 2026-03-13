Gobierno de Asfura y Estados Unidos firman acuerdo para fortalecer el sistema sanitario nacional

Tegucigalpa– Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo para fortalecer el sistema sanitario nacional.

El convenio, suscrito por el presidente y secretario de salud, Nasry Asfura y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Colleen Hoey, permitirá mejorar las capacidades del país para prevenir, diagnosticar y responder ante emergencias de salud pública.

La cooperación contempla el fortalecimiento de equipos de respuesta rápida, recursos humanos especializados y vigilancia epidemiológica en puntos de entrada del país.

Los recursos financieros contemplados en este acuerdo comenzarán a implementarse conforme al año fiscal estadounidense y estarán destinados a fortalecer el sistema de salud hondureño, incluyendo los puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante futuras emergencias sanitarias. IR