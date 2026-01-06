Gobierno de Asfura va a analizar los aberrantes convenios suscritos con China: Antonieta Mejía

Tegucigalpa – El presidente electo Nasry Asfura va analizar los 16 convenios que la actual administración suscribió con China, ya que la mayoría desconocemos que se suscribió, ya que incluso actuales funcionarios los consideran una “aberración”, dijo este martes la diputada y futura designada presidencial María Antonieta Mejía.

La próxima designada presidencial Mejía recordó que el actual ministro de Industria y Desarrollo, Fredis Cerrato, llamó a los convenios como una “aberración y asimétrico” por las condiciones desiguales de las economías de Honduras y China.

Mejía dijo que la administración de Xiomara Castro no analizó las relaciones comerciales con China antes de iniciar las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con Pekín, “no la analizaron, improvisaron, no midieron las consecuencias”, sostuvo la próxima designada presidencial.

Señaló que esa responsabilidad se la dejan al nuevo gobierno, el cual deberá de analizar los pros y contras del tlc con China.

Mejía sostuvo que Nasry Asfura no va a avalar el tratado de libre comercio con China si no beneficia al pueblo hondureño . Indicó que hoy por hoy se debe estudiar que beneficio le da al pueblo hondureño, no le deja ningún beneficio esos vínculos con el gigante asiático.

La vicepresidenta electa, brindó su declaración en el foro televisivo Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez.

Taiwán

Asfura habló en varias cadenas que iba a restablecer las relaciones con Taiwán, dijo que iba a retomar ese tema con la isla asiática, con lo cual significaría la ruptura con China, debido a la política de Pekín que sólo permite mantener relaciones con las naciones que tienen un reconocimiento único.

El gobierno de Castro rompió los vínculos históricos con Taiwán y los estableció con China .

Mejía dijo que espera que el próximo canciller hable de estos temas de interés del país y otros vinculados a la política exterior.

Tras la ruptura con Taiwán se perdió el tlc que se tenía suscrito con la isla y con ello el mercado para productos hondureños que exportaba como camarón y café, entre otros. (PD).