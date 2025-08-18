Gobierno confundió brindar justicia con aplicar venganza en caso de Romeo Vásquez, cuestiona analista

Tegucigalpa – El analista Luis Cruz señaló este lunes que el aumento de la recompensa por el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez a 20 millones de lempiras pasó del plano de la justicia institucional del Estado al plano personal.

“Aquí lo que hay es un espíritu de venganza de la familia presidencial hacia el señor Romeo Vásquez Velásquez y a esto le sumamos también que en el listado de criminales buscados por los cuales se ofrece recompensa hay criminales que han matado hasta a 20 personas o más y al general se le acusa por el supuesto homicidio de una persona”, observó.

(Leer) Gobierno eleva a L. 20 millones la recompensa por captura de Romeo Vásquez Velásquez

Para el profesional del derecho, estos aspectos muestran además de la incapacidad de la Policía, además de ese ánimo de venganza de la familia presidencial por los hechos ocurridos en junio de 2009.

Cuestionó que las autoridades de Seguridad ni siquiera tienen estrategia para combatir el crimen común y el crimen organizado.

“Este gobierno se llevó los cuatro años peleando, confrontando, pero no dedicándose a crear estrategias para combatir el crimen y perseguir aquellos acusados y con eso no estoy diciendo que Romeo Vásquez no tiene cargos que se le puedan imputar producto de los hecho del golpe de estado, pero al final el gobierno confundió el hecho de brindar la justicia con aplicar venganza”. VC