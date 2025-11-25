Gobierno concede asueto para el día después de las elecciones a los burócratas

Tegucigalpa – La Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJD) comunicó que concede asueto para el lunes 1 de diciembre, un día después de las elecciones generales, a los empleados públicos.

Este asueto abarca a los empleados a las dependencias del gobierno central instituciones descentralizadas y desconcentradas, aquellos con regímenes especiales como el Banco Central de Honduras (BCH) y la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

Mediante un comunicado, se amplió que el asueto se otorga para que los empleados públicos se desplazan debido a que sus centros de votación se encuentran en el interior del país.

En ese sentido, señaló que ahora los burócratas cuenten con el tiempo necesario para ejercer su derecho al voto y retornar de manera segura a sus labores.

Quedan exceptos de gozar el asueto, los que laboran en instituciones que brindan apoyo al proceso electoral como la Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Salud, sistema de emergencia 911, cuadrillas del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillado (SANAA), Empresa Hondureña de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y otros. AG