Gobierno concede asueto del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre por Semana Morazánica

Tegucigalpa – La Secretaría de Gobernación confirmó este martes que los burócratas tendrán “asueto toda la semana a partir del lunes 29 al viernes 03 de octubre de 2023”, los primeros dos días, según el comunicado, “corren a cuenta de vacaciones”.

El Decreto Legislativo No. 78-2015, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil quince (2015), traslada, bajo la denominación de “Semana Morazánica”, los feriados de las Festividades Cívicas del 3, 12 y 21 de octubre, a partir del primer miércoles del mes de octubre, de cada año, recordó la dependencia.

En virtud del referido Decreto legislativo, se concederá dicho asueto a los empleados de la administración pública en su conjunto, la semana que comprende del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025. Aclarando que los días 29 y 30 de septiembre, corren a cuenta de vacaciones.

La anterior disposición no aplica a las Instituciones que por su naturaleza atienden situaciones emergencias o labores de prevención, tal es el caso de:

1. Las instituciones, que en su conjunto conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), así como el Comité Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (CONAPREMM) y COPECO;

2. Aquellas que por mandato, se les ha confiado la protección y seguridad de la integridad personal y de sus bienes mediante acciones concretas, destinadas a prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo en todo el territorio nacional, como ser: IHADFA; Fuerzas Armadas; Policía Nacional; Benemérito Cuerpo de Bomberos; sistema 911; Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos; Instituto Nacional de Migración, en lo que respecta a los puntos fronterizos y aeropuertos; IHTT; SENASA; Administración Aduanera de Honduras; Consejo Nacional Electoral; Aeronáutica Civil; Secretaría e Instituto de turismo; IHAH, en lo concerniente a parques y sitios culturales e históricos; FYDUCA, entre otros; y

3. Aquellas que atienden Emergencias de vital importancia para la población, como las Salas de emergencias. centros de salud y hospitales públicos, cuadrillas del SANAA, ENEE, HONDUTEL, CONAPREV, entre otros; y por lo que se ruega hacer las previsiones del caso. (RO)