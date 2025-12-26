Gobierno busca vaciar saldos del Estado para tapar hueco fiscal millonario

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño reconoció de forma implícita una crisis severa de liquidez al emitir el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, mediante el cual ordena a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) reintegrar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) todos los saldos no utilizados que mantienen instituciones públicas, con el fin de cubrir obligaciones urgentes del Estado.

Decreto PCM 38-2025 ordena a SEFIN recuperar fondos ociosos y recentralizar la Tesorería ante embargos, rescate de la ENEE y préstamos bloqueados en el Congreso.

El Gobierno reconoce una estrechez severa de la caja fiscal, provocada por factores acumulados: emergencias climáticas, crisis migratoria, embargos judiciales, préstamos no aprobados por el Congreso, rescates financieros (ENEE), falta de transferencias de empresas estatales y atrasos en pagos municipales. Este conjunto de presiones redujo drásticamente el espacio fiscal.

El decreto, publicado en La Gaceta, autoriza a SEFIN a “vaciar” cuentas bancarias, subcuentas y libretas de entidades del sector público no financiero, siempre que los fondos no estén comprometidos en obligaciones legales, contractuales o devengadas, consolidando así la liquidez bajo control central del Ejecutivo.

ARTÍCULO 4. Se entiende por recursos financieros no utilizados aquellos saldos de caja en cuentas bancarias aperturadas en el Banco Central de Honduras (BCH), la banca nacional y las subcuentas o libretas dentro de la Cuenta Única de la Tesorería (CUT), financiadas con recursos del Tesoro Nacional o Recursos Propios de las instituciones del Sector Público No Financiero

Un faltante que supera los 20 mil millones de lempiras (CONSIDERANDO 9 del PCM)

La medida se sustenta en un diagnóstico de caja que revela un desbalance financiero de gran magnitud, producto de múltiples factores acumulados durante el ejercicio fiscal:

Más de 4,000 millones de lempiras en embargos judiciales ejecutados directamente contra la CUT.

Un total de 8,197 millones de lempiras en préstamos de apoyo presupuestario no aprobados por el Congreso Nacional.

Más de L6,700 millones destinados al rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Además 431 millones de lempiras que la Empresa Nacional Portuaria dejó de transferir por incumplimientos de la operadora privada.

Y finalmente más de 2,500 millones de lempiras en transferencias municipales atrasadas.

A esto se suman gastos extraordinarios por la crisis migratoria, la atención de emergencias climáticas y otros compromisos no cuantificados, que en conjunto han reducido drásticamente el margen de maniobra fiscal, según especifica el decreto. CONSIDERANDO (10)

¿Para qué se usarán los recursos recuperados?

Expertos en economía y finanzas consultados por Proceso Digital, como la directora de Gobernanza Económica de la ASJ, Liliam Rivera, y el economista Roberto Lagos, coincidieron que los fondos son para pagar deuda flotante.

Riesgo para el cierre del gobierno

Rivera, expresó preocupación por el decreto que ordena medidas extraordinarias para reforzar la liquidez de la Tesorería General, señalando que la decisión refleja improvisación y falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas al cierre del período de gobierno.

Asimismo, la experta criticó que durante el año se priorizan gastos con fines clientelares, como aumentos salariales, transferencias discrecionales, mayor gasto militar y publicidad oficial, en detrimento de salud y educación.

Además, alertó que la deuda flotante supera los 24,000 millones de lempiras, el doble del promedio registrado entre 2019 y 2021, lo que —advirtió— compromete a la próxima administración y debilita la confianza en el Estado.

En ese sentido, la ASJ llamó al gobierno a actuar con disciplina fiscal, legalidad y transparencia durante la transición, evitando nuevos compromisos sin respaldo financiero y garantizando un cierre de gestión ordenado.

Según el decreto, los fondos que regresen a la Tesorería serán destinados prioritariamente a: Infraestructura vial estratégica, Construcción, ampliación y equipamiento de hospitales, Compra de medicamentos e insumos médicos esenciales. (ARTÍCULO 3 del decreto).

El Ejecutivo argumenta que la medida es temporal, necesaria y legal, orientada a optimizar recursos ya existentes sin recurrir a nuevo endeudamiento.

Centralización y control

El PCM 38-2025 refuerza el poder de SEFIN sobre el flujo de caja del Estado, reduciendo la autonomía financiera operativa de las instituciones públicas. Además, obliga a publicar los montos reintegrados, las modificaciones presupuestarias y el avance de los proyectos financiados, bajo advertencia de sanciones administrativas, civiles y penales.

Una señal política y fiscal

Los conocedores indican que más allá de su carácter técnico, el decreto envía un mensaje político claro: el Estado no tiene liquidez suficiente y se ve forzado a reordenar internamente sus recursos para cumplir compromisos básicos. Analistas advierten que la medida no soluciona el problema estructural, sino que redistribuye la escasez, mientras persista el bloqueo legislativo y el alto costo de las obligaciones estatales.

En los hechos, el decreto confirma que la Tesorería Nacional opera al límite, y que el margen fiscal del Gobierno se ha reducido a una administración de emergencia. LB