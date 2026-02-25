Gobierno busca local para emprendedores de Bazar del Sábado en Tegucigalpa, afirma designada Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía, informó este miércoles que el gobierno está buscando un local para que los emprendedores del Bazar del Sábado en Tegucigalpa, puedan vender sus productos.

“Hoy tengo una grata noticia para todos los emprendedores de Bazar del Sábado, pronto se estará habilitando el local donde volverán a funcionar para que puedan vender sus productos”, manifestó.

[LEER] Presidente Asfura aboga por la reapertura del Bazar del Sábado en Tegucigalpa

Afirmó que el presidente Nasry Asfura está en la búsqueda del local para volver a abrir al público.

“Sabemos que son muchos entre ellas las mujeres emprendedoras que ofrecen sus productos en Bazar del Sábado y es por ello que se está trabajando en eso para que todos puedan ir a buscar los productos acostumbrados bajo este programa”, apuntó.

En este presente año dejó de funcionar el Bazar del Sábado en la capital hondureña. IR