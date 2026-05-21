Gobierno busca acelerar acciones en seguridad y resolver conflictos agrarios mediante el diálogo, según designada Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, aseguró que el Gobierno trabaja a contrarreloj para fortalecer la seguridad ciudadana y atender problemáticas estructurales como los conflictos por tierras, al tiempo que hizo un llamado a impulsar soluciones integrales y sostenibles.

– El conflicto por tierras es un tema que dispara la violencia en la zona del Bajo Aguán, pero el gobierno tiene el compromiso de abordarlo con mucha responsabilidad, dijo.

Mejía reconoció que durante los últimos años el país ha enfrentado desafíos importantes en materia de seguridad, señalando que algunas decisiones y omisiones han permitido el crecimiento del crimen organizado.

“Le abrieron la puerta demasiado al crimen organizado, hoy estamos poniendo orden, están saliendo hasta por debajo de las piedras, se están matando entre sí”, expresó.

En ese sentido, indicó que las autoridades están retomando acciones para restablecer el orden, lo que ha evidenciado la magnitud del problema. “Ahora que estamos poniendo orden, estas estructuras están saliendo y generando más violencia”, afirmó.

Conflictos por tierras

Sobre los conflictos agrarios, la funcionaria destacó que no se trata de una problemática reciente, pero reiteró el compromiso del gobierno de abordarla con responsabilidad. Subrayó la necesidad de encontrar soluciones que beneficien tanto a empresarios como a campesinos que reclaman derechos sobre la tierra.

En cuanto a la gestión gubernamental, Mejía enfatizó que el presidente ha instruido a su gabinete a acelerar el paso en la ejecución de acciones. “El pueblo hondureño nos contrató por cuatro años y eso implica dar respuestas rápidas a los problemas reales del país”, externó.

La vicepresidenta hondureña, señaló que el gobierno enfrenta presiones tanto internas como externas, lo que en ocasiones dificulta la implementación de soluciones inmediatas. No obstante, aseguró que existe un trabajo articulado entre el Ejecutivo y sus ministros para atender las principales demandas de la población.

En el ámbito económico, advirtió que los conflictos sociales, especialmente los relacionados con tierras, afectan la inversión y la seguridad jurídica. “Cuando no hay certeza, los inversionistas prefieren retirarse, lo que impacta negativamente en la generación de empleo”, explicó.

La funcionaria reiteró que el Estado debe actuar como facilitador de condiciones para atraer inversión nacional y extranjera, en lugar de convertirse en un empleador directo. Añadió que el diálogo abierto, sincero y enmarcado en la ley será clave para resolver los conflictos y evitar que estas situaciones continúen afectando el desarrollo económico del país.

“Debemos dejar estos conflictos en el pasado y construir soluciones que fortalezcan la economía, no que la destruyan”, concluyó. JS