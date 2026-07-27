Gobierno asegura que subsidios a los combustibles reducen impacto de aumentos

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, aseguró que el Gobierno ha destinado más de 950 millones de lempiras para amortiguar el impacto del alza en los combustibles.

Por este motivo, descartó que se dé una reducción al impuesto aplicado a los carburantes por su importancia para financiar programas estatales.

Ehrler explicó que, debido al conflicto internacional y el aumento del precio del petróleo, el Estado ha absorbido parte de los incrementos.

«Si hoy sube tres lempiras, realmente eran seis, pero el Gobierno pone los otros tres para frenar el impacto. Ya llevamos 950 millones de lempiras destinados a este apoyo», afirmó.

El funcionario señaló que, sin estas medidas, el precio del diésel podría rondar entre los 150 y 180 lempiras por galón.

Además, defendió que los impuestos a los combustibles permiten financiar áreas como salud, educación y subsidios al transporte público y peajes.

Ehrler consideró necesario mantener los mecanismos de compensación y reforzar la supervisión para evitar la especulación y el incremento injustificado de precios en productos de la canasta básica. AD