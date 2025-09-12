Gobierno asegura que proyecto de Presupuesto General de República se presentará a tiempo ante CN

Tegucigalpa – Carlos Roberto Ramírez, subsecretario de Finanzas, argumentó hoy que aún no se presenta el anteproyecto de Presupuesto ante el Consejo de Ministros por revisión del déficit fiscal.

Sin embargo, aseguró que el Presupuesto General de la República para el año 2026 será presentado ante el Congreso Nacional antes o el 15 de septiembre, como enmarca la ley.

Para este año la meta de reducción de déficit fiscal es del 3 %, todavía se está analizando, detalló el funcionario.

No quiso referirse a un posible aumento del Presupuesto, como comúnmente sucede, pero se prevé por parte de economistas un aumento del 6 %.

El funcionario explicó que cada dependencia envía a finanzas un anteproyecto de presupuesto y después se analiza cada uno para formar un solo proyecto.

En ese contexto, refirió que analizan más de 100 propuestas enviadas a Finanzas.

Insistió que el Proyecto de Presupuesto se presentará a tiempo en el Congreso Nacional, como enmarca la ley.

El actual Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025 se sitúa en 430,907.8 millones de lempiras. PD