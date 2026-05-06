Gobierno asegura ha pagado L. 12 mil millones en deudas

Tegucigalpa – El secretario de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta, destacó este martes los avances del Gobierno del presidente Nasry Asfura, que ha obtenido logros tangibles como el pago de más de 12 mil millones de lempiras en deuda flotante heredada, la rehabilitación de mil 600 kilómetros de carreteras y avances en salud y educación.

«Hoy nos pusimos al día con más de 12 mil millones de lempiras que llevamos de pago de deuda flotante, con 800 millones que se han pagado en el sistema de salud», precisó Argueta en entrevista en Casa Presidencial.

Asimismo, detalló el desembolso de dos mil 800 millones en obras de infraestructura que reactivaron 200 proyectos paralizados.

Entre esos logros figuran: un aumento histórico a maestros y profesores, la conexión de ocho mil escuelas con Starlink, y el programa de reducción de la mora quirúrgica que ha beneficiado a 172 personas en menos de 25 días hábiles.

Atracción de inversiones, seguridad y maquinaria municipal

Además, destacó el reingreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como una de las primeras acciones de este periodo presidencial, atrayendo más de 50 empresarios y una agenda de inversión extranjera.

En seguridad, resaltó la ampliación del Sistema Nacional de Emergencias911 con la habilitación de 56 ambulancias (de 23 que existían), siete mil 700 cámaras (de seis mil 400) y dispositivos de reconocimiento facial.

El funcionario también se refirió a la llegada de las primeras 200 de dos mil kits de maquinarias para los 298 municipios, incluyendo retroexcavadoras, vibrocompactadoras y tractores, destinadas al mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, con cuatro años de mantenimiento garantizado.

Finalizó que ante «un mar de críticas hay un océano de soluciones de problemas que hemos resuelto en estos 100 días. Nosotros vinimos a poner orden, rumbo al Estado, con tolerancia y hechos que hablan por nosotros». JS