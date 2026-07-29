Gobierno asegura acelera reducción de mora quirúrgica en Hospital San Felipe, con más de dos mil 400 cirugías mayores

Tegucigalpa – Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura para fortalecer la atención en salud, el Hospital General San Felipe logró practicar dos mil 444 cirugías mayores en apenas 11 semanas, disminuyendo la mora quirúrgica de más del 65 % al 39 %, según informó este miércoles su director, Edwin Cruz.

Cruz detalló que entre abril y el 25 de julio también se realizaron 976 cirugías menores, alcanzando un total de tres mil 420 procedimientos quirúrgicos en ese período, una cifra que refleja el esfuerzo del personal médico, de enfermería, técnicos y administrativos del hospital.

El galeno explicó que las intervenciones de cirugía mayor incluyen procedimientos de vesícula, hernias, oftalmología, ginecología y cirugía general, destacando que la mayoría de estas operaciones han sido realizadas con personal propio, fortaleciendo la capacidad de respuesta del centro asistencial.

Asimismo, comparó los resultados obtenidos en años anteriores al señalar que entre 2022 y 2025 el hospital realizó en promedio entre tres mil 200 y tres mil 400 cirugías mayores, mientras que solo en las últimas 11 semanas ya se alcanzaron dos mil 444 procedimientos, por lo que proyectó superar las ocho mil cirugías al cierre de este año si se mantiene el mismo ritmo de trabajo.

Como parte de las acciones para ampliar la atención, Cruz anunció la reactivación de la sala puerperio quirúrgico 3, un área con capacidad para 10 camas destinada a pacientes que requieren cesáreas electivas.

La sala había permanecido cerrada durante los últimos años y actualmente está siendo remodelada con apoyo de la Fundación Nasser, además del respaldo de diputados y de la Secretaría de Salud para incorporar personal de enfermería.

El funcionario sanitario hizo un llamado a las mujeres con embarazos de bajo riesgo que requieran cesárea programada para que, a partir de las 34 semanas de gestación, acudan a la consulta externa del Hospital San Felipe, donde recibirán seguimiento médico y podrán ser atendidas sin necesidad de recurrir a servicios privados. JS