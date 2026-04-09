Gobierno aprueba proyecto de Presupuesto con reducción de más de L25 mil millones y lo enviará al Congreso

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, anunció en las últimas horas que el Consejo de Secretarios de Estado aprobó el Proyecto de Presupuesto General reformulado para 2026, el cual asciende a 444,265.8 millones de lempiras.

Según detalló el funcionario, el nuevo monto representa una reducción superior a los 25 mil millones de lempiras en comparación con la propuesta anterior.

Hércules afirmó que esta reducción refleja un enfoque de responsabilidad fiscal por parte del Gobierno. Asimismo, indicó que el documento está listo para ser remitido al Congreso Nacional de Honduras para su discusión y eventual aprobación.

El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación entre analistas económicos, quienes han advertido que los retrasos en la aprobación del Presupuesto General de la República 2026 están generando incertidumbre administrativa y afectando la planificación estatal.

Desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) se ha insistido en que el presupuesto público “no es un trámite más”, sino una herramienta clave para definir prioridades, orientar recursos y responder a las necesidades de la población.

El organismo también subrayó que la falta de aprobación oportuna no solo implica un problema administrativo, sino que evidencia debilidades institucionales que impactan directamente en la gestión pública y en la capacidad del Estado para brindar respuestas eficaces a la ciudadanía.

Además, enfatizó que no basta con aprobar el presupuesto, sino que su ejecución debe garantizar criterios de transparencia, eficiencia y resultados concretos en beneficio de la población.

Por su parte, diputados del Congreso Nacional han prometido celeridad en el análisis del proyecto una vez sea remitido por el Poder Ejecutivo, en un intento por reducir la incertidumbre y avanzar en la planificación fiscal.LB