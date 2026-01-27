Gobierno aprueba personería a cinco nuevos sindicatos públicos

Tegucigalpa – El gobierno de Xiomara Castro aprobó la personería jurídica a cinco nuevos sindicatos de igual número de instituciones del Estado.

Esto está publicado en el diario oficial La Gaceta número 37,051 el viernes 23 de enero.

Los nuevos sindicatos son de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Energía, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Administración Nacional de Servicio Civil y el programa Ciudad Mujer.

El anuncio lo hizo el ministro del Trabajo, Wilmer Javier Fernández, que confirmó que la inscripción se encuentra en el libro de registro de organizaciones sociales.

Con la inscripción de estos nuevos sindicatos, los empleados adquieren derecho y representación legal deben ser asumidos por el gobierno entrante de Nasry Asfura. AG