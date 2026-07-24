Gobierno aplaude reducción de arancel en EEUU tras reclasificación bajo Sección 301

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras informó que el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó reclasificar al país dentro del grupo de economías sujetas a un arancel adicional reducido del 10%, en el marco de la investigación de la Sección 301 sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso u obligatorio.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), esta medida sustituye la tasa inicial del 12.5 % que había sido propuesta por las autoridades estadounidenses, lo que representa un alivio para los sectores exportadores hondureños.

Medidas adoptadas por Honduras

El Gobierno atribuyó esta decisión al Decreto Ejecutivo aprobado y publicado el 16 y 17 de julio de 2026, mediante el cual Honduras prohíbe de forma general, incondicional y estructural la importación de bienes producidos con trabajo forzoso u obligatorio. Esta disposición fue notificada oportunamente a Estados Unidos y resultó clave en la reclasificación.

Diálogo bilateral y compromisos

Desde la llegada al poder del presidente Nasry Asfura en enero de 2026, las autoridades hondureñas han sostenido un diálogo permanente con funcionarios del USTR, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado. En estas reuniones, Honduras reiteró su compromiso institucional con la erradicación del trabajo forzoso y la defensa de la competitividad de sus sectores productivos.

El comunicado también señala que la resolución estadounidense contempla exclusiones para ciertas categorías de bienes, incluidos productos agrícolas, textiles y de vestuario bajo el mecanismo del CAFTA-DR, los cuales sostienen el empleo de miles de familias hondureñas.

Perspectivas comerciales

El Gobierno hondureño reafirmó su compromiso de fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos y avanzar hacia la eventual conclusión de un acuerdo de comercio bilateral que permita mejorar las condiciones de acceso preferencial para las exportaciones nacionales.

Asimismo, expresó su confianza en que la relación comercial entre ambos países continuará consolidándose sobre bases de reciprocidad y entendimiento mutuo, en beneficio de ambas economías. IR