Gobierno anuncia traerá Starlink para fortalecer la conectividad nacional e impulsar la educación

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño celebró una reunión estratégica en la Casa Presidencial con representantes de Starlink, destinada a ampliar el acceso a internet en los centros educativos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

A la reunión asistieron Juan David Vélez, representante de Starlink para gobierno y empresa para América Latina y el Caribe, y Jonathan Kleinman, director senior de Desarrollo de Mercado para la región, quien presentó una propuesta la integral para implementar soluciones de conectividad satelital en Honduras.

El presidente Asfura fue acompañado por la ministra de Educación Ivette Arely Argueta, quien destacó la importancia de esta iniciativa para transformar el aprendizaje en el país. La ministra subrayó que la incorporación de la tecnología es clave para mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades para estudiantes y profesores en todo el territorio nacional.

El proyecto contempla implementar una solución sostenible y nacional para llevar internet a los centros educativos mediante tecnología satelital, priorizando comunidades que actualmente enfrentan limitaciones de infraestructura. También busca integrar soluciones energéticas en centros que aún carecen de acceso a electricidad, ampliando así el alcance del programa.

Actualmente, Honduras cuenta con aproximadamente 17 mil 500 centros educativos, de los cuales solo alrededor de dos mil tienen acceso a internet, mientras que más de 15 mil aún carecen de conectividad y casi siete mil no tienen acceso a electricidad.

Este diagnóstico refleja la urgente necesidad de cerrar la brecha digital y avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y moderno.

A través de esta iniciativa, el Gobierno pretende garantizar el acceso a herramientas tecnológicas, mejorar la calidad educativa, reducir la brecha digital y fortalecer institucionalmente el sistema educativo hondureño consolidando un firme compromiso con el desarrollo del país a través de la educación. JS