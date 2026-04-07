Gobierno anuncia subsidio de L. 460 millones a factura de energía para consumidores

Tegucigalpa – El ministro de comunicaciones, José Argueta anunció la noche de este lunes que el gobierno subsidiará con 460 millones de lempiras la factura de energía de los consumidores.

Las decisiones se tomaron al finalizar la reunión de la mesa técnica con diferentes secretarías del gobierno e incluso el presidente Nasry Asfura firmó el PCM para subsidiar la factura de energía.

Desglosó que se subsidia el 100 % de la tarifa residencial para los consumidores de hasta 150 kilovatios (KW), el 50 % para los rangos de 151 a 500 KW, 100 % para las Mypimes con consumo menor a 1,000 KW, y 50 % de 1,000 a 3,000 KW.

Además, citó que se han destinado más de 536 millones de lempiras para subsidiar el incremento a los precios de los combustibles.

Reiteró que el Gobierno continúa evaluando nuevas medidas junto a los distintos sectores involucrados en el ámbito energético, con el objetivo de implementar soluciones a corto y mediano plazo que permitan enfrentar de manera integral la situación actual.

Medidas ya tomadas

El ministro de Comunicaciones, enumeró que entre las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo, figura la implementación del teletrabajo en el sector público y la flexibilización de la jornada educativa durante la semana de evaluaciones, tomando en cuenta que muchos estudiantes aún enfrentan limitaciones de conectividad.

Asimismo, destacó la aplicación de un 10% de reducción en la factura de productos en la Suplidora Nacional de Productos Básicos, (Banasupro), así como la regulación de horarios para el transporte pesado y los servicios de recolección de basura, con el objetivo de optimizar la movilidad durante periodos de alta demanda.

Argueta también explicó que, actualmente, el Gobierno está subsidiando hasta 12 lempiras por galón de combustible, superando incluso el ingreso de 11 lempiras por concepto de impuestos, lo que refleja el compromiso de la Administración Asfura en mantener la estabilidad económica de las familias hondureñas. JS