Gobierno anuncia que mantendrá subsidios a energía eléctrica y combustibles hasta el 2 de agosto

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras anunció la continuidad de subsidios a la energía eléctrica, los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP) para proteger la economía de las familias, especialmente las de menores ingresos.

La administración Asfura confirmó que seguirá cubriendo el 50 % del incremento en los precios internacionales de la gasolina regular y el diésel, medida vigente del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026.

Asimismo, el Gobierno mantendrá el subsidio del 100 % en la factura eléctrica para los hogares con consumos entre 1 y 150 kWh, priorizando a las familias en condición de pobreza mediante mecanismos de focalización.

En cuanto al gas licuado de petróleo (LPG), el Ejecutivo aseguró que continuará respaldando su precio con un subsidio sujeto a ajustes graduales, de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional y la capacidad estatal, sin cambios bruscos. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Gobierno afirmó que estas acciones buscan mitigar el impacto del alza de precios internacionales, garantizar estabilidad económica y proteger el bienestar de la población, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y apoyar el uso adecuado de los recursos públicos. IR