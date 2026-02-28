Gobierno anuncia: no habrá aumento en peajes de la CA-5 tras negociación con COVI

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó este sábado a la población y al sector de transporte de carga que no se aplicará ningún incremento en las tarifas de peaje en la CA-5, gracias a un acuerdo alcanzado en mesas de negociación con la concesionaria COVI Honduras.

Con el respaldo directo del Presidente de la República, como máxima autoridad de la administración pública, la SIT inició reuniones clave con la empresa para abordar los compromisos económicos heredados del convenio de concesión.

Estas conversaciones permitieron escuchar las inquietudes del concesionario y planificar el manejo de la vía para los próximos años.

“El acuerdo garantiza la estabilidad tarifaria en todas las categorías de peaje, priorizando el respeto a la legalidad y el bienestar de los usuarios”, detalla el comunicado oficial de la Secretaría.

La SIT anima a la población a mantener la calma, continuar con la operatividad normal y confiar en que las decisiones administrativas no afectarán a conductores ni transportistas.

Esta medida busca evitar disrupciones en el flujo vehicular en una de las arterias viales más importantes del país. (PD)