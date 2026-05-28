Gobierno anuncia millonaria inversión en infraestructura para San Pedro Sula tras reunión entre la SIT y la Alcaldía

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, anunció una fuerte inversión por parte del Gobierno central destinada a ejecutar diversas obras de infraestructura en San Pedro Sula.

El anuncio lo dio a conocer el funcionario luego que sostuvo una importante reunión de trabajo con el alcalde de la ciudad, Roberto Contreras.

Los nuevos proyectos tienen como objetivo principal fortalecer el desarrollo urbano, mejorar significativamente la conectividad vial y continuar impulsando el crecimiento económico de la capital industrial del país.

El ministro Ehrler detalló que actualmente se cuenta con un presupuesto asignado de 1,400 millones de lempiras para este año, e igual cantidad garantizada para el próximo año, para la reparación de los bordos del Valle de Sula.

Aunque el funcionario explicó que de momento no se puede precisar la totalidad de los fondos que se destinarán específicamente a la ciudad porque aún se están levantando los proyectos técnicos, aseguró que la inversión será millonaria.

«Estamos calculando cuáles son las obras prioritarias, aparte de lo que ya se está invirtiendo en los bordos del Valle de Sula, en el libramiento de El Progreso y en el libramiento de San Pedro Sula por el sector de la laguna de Tikamaya», explicó el titular de la SIT.

Ehrler adelantó que dentro del paquete de obras se contemplan proyectos individuales que oscilan entre los 70 y 100 millones de lempiras. Asimismo, informó que actualmente se está ejecutando un plan de bacheo paliativo en la ciudad, el cual servirá como una medida inmediata previa al desarrollo de las obras viales definitivas.

El ministro destacó la importancia de apostar por mantener una relación abierta y de trabajo coordinado entre el Gobierno central y la Alcaldía de San Pedro Sula, ya que esta permitirá agilizar la ejecución de los proyectos, beneficiando de forma directa a miles de pobladores sampedranos. LB