Gobierno anuncia convenio de entendimiento con World Pediatrics a favor de niñez hondureña

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración de los 23 años de servicio ininterrumpido de World Pediatrics en Honduras, el Presidente Nasry Asfura, sostuvo una importante reunión con las autoridades de la organización internacional y de la Fundación McKean. El objetivo de este encuentro fue consolidar lazos estratégicos para transformar la atención médica infantil y atender la mora quirúrgica pediátrica a nivel nacional.

Durante la sesión de alto nivel, el mandatario reafirmó el compromiso absoluto de su administración por priorizar la salud de la niñez hondureña, por ello, el diálogo se centró en el diseño de mecanismos conjuntos para agilizar los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, asegurar insumos médicos de primera calidad y fortalecer la capacidad de respuesta de la red hospitalaria pública.

Con este acercamiento, el Gobierno de Honduras y sus aliados internacionales trazan una hoja de ruta clara para devolver la salud y la esperanza a miles de niños y familias que aguardan por una cirugía oportuna en el país.

Ante este importante acercamiento que se da por primera vez entre World Pediatrics y el Gobierno hondureño se acordó la firma de un convenio de entendimiento para trabajar en conjunto, el cual se hará a la brevedad posible.

Por parte de las delegaciones internacionales y nacionales, la mesa principal estuvo integrada por; Vafa Akhavan, CEO de World Pediatrics, Natalia Isabel Rosales, Directora Ejecutiva para USA y América Latina, Nathan McKean y Jennifer McKean, de la Fundación McKean, Ileana Cerrato, Directora de World Pediatrics Honduras, y Nusly Carías, Gestora de Alianzas Estratégicas de World Pediatrics Honduras.

En representación del Gobierno de la República y como pilares de la ejecución de esta alianza sanitaria, acompañaron al Presidente Asfura el Viceministro de Proyectos e Inversión, José Miguel Castillo, y el Viceministro de Redes Integradas de Servicios de Salud de la SESAL, Eduardo Midence. JS