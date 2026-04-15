Gobierno anterior maquilló cifras de homicidios, revela ministro de Comunicaciones

Tegucigalpa – El ministro de Comunicaciones, José Argueta, reveló este miércoles que el gobierno anterior maquilló cifras de los fallecidos en casos de homicidios en Honduras.

“Las cifras que se manejaron durante los últimos cuatro años, digamos que tuvieron un poco de maquillaje, las cifras no son exactas”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Argueta estaba hablando sobre la primera reunión que tuvo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad bajo el mando de Nasry Asfura cuando mencionó que el gobierno pasado no presentó las cifras reales de las víctimas de los homicidios.

El funcionario fue esquivo al momento de las preguntas alegando que no podría ser irresponsable en señalar una cifra o porcentaje.

Mencionó que se está esperando el informe completo que realice otras instancias de especialistas en medición de seguridad ciudadana para que la Secretaría de Seguridad se una a estos resultados.

Además, indicó que se está investigando para elaborar un informe pormenorizado sobre el uso de los recursos de las instituciones y la Tasa de Seguridad.

Argueta detalló que se está verificando el uso de 650 millones de lempiras en Casa Presidencial entre diciembre del 2025 y enero del presente año.

Señaló que se debe eliminar el subregistro de víctimas de la violencia en el país, pero no especificó cuál es la estrategia del gobierno. AG