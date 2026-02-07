Gobierno anterior dejó deuda de 719 millones de lempiras con la UNAH

Tegucigalpa – El gobierno anterior que presidió Xiomara Castro dejó una deuda de 719 millones de lempiras con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Así lo confirmó este sábado el rector de la UNAH, Odir Fernández, quien explicó que se trata de las transferencias que por orden constitucional el Estado debe realizar a la máxima casa de estudios.

“Se nos adeuda del 2025 más de 719 millones, poniendo en detrimento la continuidad del transporte gratuito, programas sociales y el cumplimiento de los salarios a nuestros empleados”, escribió el rector en sus redes sociales.

Cabe señalar que de acuerdo a la Constitución se debe asignar a la UNAH a través de transferencias el total correspondiente al 6 % del Presupuesto General de la República.

No obstante, según el rector Fernández, esta disposición no se cumple, por lo que se reunieron con las nuevas autoridades de la Secretaría de Finanzas para exponer esta problemática.

“En dicha reunión se recordó la importancia que se cumpla lo prescrito en la Constitución de la República, respecto al 6% que no se cumple”, indicó el rector.

También se dejó claro, que haremos valer nuestra autonomía e independencia, tal como lo manda la Norma Suprema, agregó. (RO)